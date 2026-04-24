En Gaza, ante la falta de cigarrillos, se fuma yute verde

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En la devastada Franja de Gaza por la guerra, un cigarrillo cuesta ahora más de 10 dólares. Nivin Samir, que fumaba un paquete por día, debe recurrir a hojas secas de yute verde, utilizadas habitualmente en la cocina de Oriente Medio.

«Su sabor y su olor son repugnantes. Fumo varias al día, quizá para liberar mi rabia o para imaginar que las disfruto con una taza de café», cuenta este hombre de 53 años, que duerme en una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) desde que su casa quedó destruida por un bombardeo israelí.

En un puesto improvisado, en una calle muy transitada de Ciudad de Gaza, Abu Yahya Helles comenzó a vender estos sucedáneos de cigarrillos.

Los fabrica a partir de hojas secas de yute verde o yute de Egipto, planta que constituye la base de un famoso plato de Oriente Medio y que también puede utilizarse para la fabricación de arpillera.

Toma hojas desmenuzadas, las coloca en una pequeña bolsa a la que añade nicotina líquida con una jeringa, mezcla para impregnarlas bien y luego las introduce en papel de liar.

«No sustituyen a los cigarrillos, porque no es más que yute verde al que se le añadió nicotina», reconoce.

Pero como el precio de un solo cigarrillo pasó de un shekel israelí a 30 o incluso 40 shekels (de 33 centavos a 10-13 dólares), no le faltan clientes.

– ¿Tóxico? –

En este territorio densamente poblado, donde la casi totalidad de la población fue desplazada por la guerra, el precio de los cigarrillos importados se disparó debido al bloqueo impuesto por Israel sobre numerosos productos básicos.

Gaza ya estaba sometida a un bloqueo mucho antes del ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Y a pesar del frágil alto el fuego de octubre de 2025, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente difícil y las carencias continúan.

Las calles siguen bordeadas de montañas de escombros de edificios destruidos tras dos años de guerra, ante la imposibilidad de introducir maquinaria de limpieza o materiales de reconstrucción.

«Nos hemos resignado a fumar hojas secas de yute verde impregnadas de nicotina (…), pero queremos que vuelvan a importarse cigarrillos para poder fumar tabaco normal», comenta Mohamed Helles, otro vendedor.

Además, ni siquiera el suministro de yute verde está garantizado, ya sea cultivado en Gaza o importado, puesto que Israel controla todos los accesos al territorio.

Solo 4 % de las tierras agrícolas de Gaza es accesible y no resultó dañado por la guerra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Fumo desde los 13 años. Ahora pasé a los cigarrillos de yute verde (…). Si me dieran veneno, lo fumaría igual. Porque no tengo ni vida ni futuro, así que ¿para qué cuidar mi salud?», confiesa, amargado, Abu Mohamed Saqr, de 47 años.

Pero otros son más desconfiados. «Estos cigarrillos están hechos de plantas como el yute verde, hojas de ricino u otras variedades, y no sabemos si son tóxicos», recalca preocupado Walid al Naizi.

«Les añaden sustancias desconocidas y no podemos saber si es nicotina, veneno o incluso insecticida para cucarachas», subraya.

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