En Gaza, las lluvias se llevan cientos de tiendas de desplazados: «Es insoportable»

Jerusalén, 29 dic (EFE).- La Franja de Gaza sufre desde este sábado un temporal de agua y viento que se ha llevado por delante cientos de tiendas de campaña de desplazados, en las que vive la mayoría de la población debido a la destrucción generalizada de los edificios por la ofensiva israelí: «La situación es insoportable», explica uno de estos refugiados.

Loai Fraija vive junto con su familia en una tienda en Nuseirat, en el centro de la Franja. Este lunes, explica a EFE que su refugio prácticamente no les protege del intenso calor del verano ni del frío que azota ahora el enclave.

«Durante los períodos de lluvias torrenciales y vientos fuertes, la situación se vuelve insoportable, ya que la tienda corre el riesgo constante de derrumbarse o romperse», afirma.

La temida ‘Al Arbainia’

El Gobierno de Gaza advirtió este domingo de que la Franja entra ahora en el período conocido como ‘Al Arbainia’ (la cuarentena), caracterizado por el frío, lo que hace temer más muertes entre los desplazados si continúan en estas condiciones.

La Franja sufre desde el sábado el segundo temporal de agua y viento de la temporada. El primero, bautizado como Byron, fue a mediados de mes y causó trece muertos, entre ellos dos bebés -uno de dos semanas y otro recién nacido- por hipotermia.

El actual ha causado por el momento la muerte de una persona por un derrumbe y la de otro bebé, de dos meses de edad, por el frío, según reportó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí. La Defensa Civil de Gaza aumenta a dos las muertes por derrumbes: una mujer y un niño de 7 años.

En Nuseirat, Loai relata que los cinco que viven en la tienda casi no duermen por las noches. «Estamos todo el tiempo alerta, temiendo que la lluvia inunde la tienda o que los fuertes vientos destruyan el poco refugio que tenemos».

Su situación es la de cientos de miles de personas en Gaza. De una población de dos millones, el Grupo de Gestión de Refugios (CCCM, en sus siglas en inglés, avalado por la ONU) calculó a finales de octubre que 1,5 millones necesitaba artículos de refugio de emergencia y que 1 millón vivían en 800 campamentos de desplazados en toda la Franja.

Y es que alrededor del 80 % de todas las estructuras de Gaza han sido dañadas por los dos años de ofensiva de Israel, según datos de la ONU de noviembre basados en imágenes de satélite, lo que ha dejado a la gran mayoría de población sin un hogar.

«Una lucha constante»

Durante este temporal, imágenes publicadas por medios palestinos muestran tiendas arrancadas por el viento, otras con daños en sus lonas, algunas inundadas por el agua de la lluvia y, en el caso de las instaladas en playas, por el agua de mar.

También a familias construyendo barreras de tierra para evitar la entrada del agua frente a las tiendas, así como cavando pequeños canales para facilitar su evacuación.

La de Loai se ha mantenido en pie, pero este hombre se queja de que no cubre sus necesidades básicas de vivienda. «Su limitado espacio es insuficiente para cinco personas, lo que dificulta enormemente el descanso y la vida diaria», dice.

«En estas condiciones, mantener la seguridad, la estabilidad y la dignidad humana es una lucha constante», añade este palestino.

Los que no viven en tiendas, como es el caso de un palestino que habla con EFE desde la ciudad de Gaza y prefiere conservar su anonimato, se refugian en muchos casos en edificios parcialmente destruidos.

Este hombre vive en un apartamento sin muros exteriores, por lo que su familia instaló en su lugar plásticos, unas barreras frágiles que no han aguantado el empuje del viento de estos días.

«Todos sentimos frío. Puse una tienda de campaña dentro del apartamento para protegernos del frío, sobre todo porque la mayoría de las paredes se habían derrumbado varios meses antes de que entrara en vigor el alto el fuego», explica este gazatí, que se ha visto desplazado, como la inmensa mayoría de su población, múltiples veces a lo largo de dos años de ofensiva. EFE

