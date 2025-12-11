En Haití bailan de alegría por su inclusión en la lista de la Unesco

Desde los bares de Puerto Príncipe hasta en los pueblos más remotos de Haití, e incluso en su diáspora alrededor del mundo, la gente escucha y baila al ritmo sensual del compas.

Este género musical, motivo de orgullo para los haitianos y conocido como konpa o kompa en criollo, ingresó este miércoles a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

El compas suele combinar percusión, guitarras e instrumentos de teclado, con tambores sincopados que marcan el ritmo.

«Hoy en día, el compas es la principal representación artística (y) musical de Haití en el extranjero», afirmó Frantz Duval, director de Ticket, la revista cultural más importante del país.

La inclusión en la lista supone un impulso para el orgullo nacional de Haití, junto con la reciente clasificación de la nación caribeña para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Sin embargo, se produce en un contexto de pobreza arraigada e inestabilidad impulsada por la violencia de las pandillas.

El compas «resiste las crisis porque todo el mundo lo escucha y baila al ritmo de su música incluso en tiempos de crisis», afirmó Duval. «Si no podemos bailar u organizar espectáculos en Puerto Príncipe, lo hacemos en las regiones. Si no, lo hacemos en las comunidades haitianas en el extranjero».

El compas o compás, que es tanto un género musical como un estilo de baile, «es una creación que define al pueblo haitiano», señala el documento oficial de nominación presentado a la Unesco, con sede en París.

Es una expresión que «trasciende las clases sociales, forjando una característica única dentro de la identidad haitiana», afirma. «Profundamente arraigado en la sociedad haitiana, el compas es un elemento esencial de la vida festiva y ritual, y desempeña un papel clave en momentos significativos para las personas, las familias y las comunidades».

