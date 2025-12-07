En Jerusalén, el canciller Merz dice que el apoyo a Israel es «el núcleo esencial» de la política alemana

El apoyo a Israel es el «núcleo esencial, inmutable» de la política alemana, dijo el sábado por la noche en Jerusalén el canciller alemán Friedrich Merz al entrevistarse con el presidente israelí Isaac Herzog.

«Apoyar a ese país forma parte del núcleo esencial, inmutable de la política de la República Federal Alemana y seguirá siéndolo», declaró Merz, cuya decisión en agosto de decretar un embargo parcial a las exportaciones de armas de su país hacia Israel ante el incremento de los bombardeos israelíes contra Gaza molestó a las autoridades israelíes.

«Las acciones del ejército israelí en Gaza nos plantearon algunos dilemas» y «reaccionamos», añadió.

Pero «también constatamos que ahora no hay fundamentalmente ninguna divergencia», agregó Merz.

El canciller alemán levantó el embargo a fines de noviembre y reiteró ante Herzog que «Israel tiene derecho a defenderse».

