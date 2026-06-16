En la capital de la barbacoa, la hinchada argentina cree que el asado es campeón

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Argentina comienza este martes su defensa del título de la Copa del Mundo en Kansas City, la autoproclamada capital mundial de la barbacoa, y los hinchas albicelestes quieren dejar claro que también son los campeones de la parrilla.

En los últimos días, aficionados vestidos de celeste y blanco han llegado en masa a Kansas City para alentar al equipo de Lionel Messi en del debut ante Argelia.

Además de sus sueños de ganar un segundo trofeo consecutivo, la hinchada también ha traído su cultura del asado a las calles de esta apacible ciudad del medio oeste de Estados Unidos.

Reivindicar su supremacía parrillera es un acto audaz en una ciudad orgullosa de su propia reputación culinaria, que incluso cuenta con un museo dedicado a este arte.

En el restaurante argentino Los Hornos, la carne chisporrotea mientras aficionados con camisetas de Lionel Messi y Diego Maradona bailan al ritmo del incesante redoble de tambores durante uno de los banderazos previos al estreno de la Albiceleste.

Marco Narváez, un argentino radicado en Estados Unidos que posee una empresa de reformas, ha vivido en Alabama desde 1996 pero nunca ha dejado de creer que la carne a la parrilla de su país es inigualable.

«Mirá, he probado ‘barbecue’ y honestamente, a mí no me gusta», dijo a la AFP este empresario durante la fiesta. «Yo prefiero hacer el asado con un poquito de chimichurri. El asado argentino no tiene precio y además es mundialmente conocido. No tiene precio ni competición».

Tony Rivilli, administrador de propiedades de alquiler de Córdoba, afronta el debate con la mente más abierta pero al final coincide en que Argentina es la ganadora.

«Me resulta imposible decirte que no es mejor el asado argentino», dice este joven de 25 años. «He probado los dos y hay un corte estadounidense que se llama brisket, que es riquísimo».

«Mi problema, o la diferencia que veo, es que a ellos les gusta marinar o ponerles salsas, y para el argentino es sal y pimienta», compara. «Las dos cosas son ricas, son distintas. Pero para mí un asado es una cosa y una barbacoa es otra. No significa que no se pueda disfrutar de ambas.»

– «Va más allá de comer» –

A unos kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad, los empresarios argentinos Leo García y Carlos Espina, de 51 y 52 años, probaban comida al estilo estadounidense en el popular Joe’s Kansas City BAR-B-QUE.

«Para mí, como el asado argentino no hay nada», sentencia Espina. «Esto es picante, yo soy del asado argentino».

«El gusto es distinto, es otro sabor, los norteamericanos tienen un paladar diferente», considera.

De vuelta a Los Hornos, Daniela Ruiz, intérprete de lengua de señas de Buenos Aires, explica que la cultura del asado va más allá de la comida en sí.

«El asado argentino es más que comer carne. Es más que juntarse, es unirse», apunta Ruiz, de 54 años.

«Desde tempranito se arma el fuego, con carbón, con leña, como sea, y se cocina durante mucho tiempo para después sentarnos a la mesa a disfrutarlo», describe. «Tiene que ver con algo que va más allá de simplemente sentarse a una mesa a comer. Quizás eso le da un toque de sabor que no van a poder nunca igualar en el mundo».

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