En la Tierra podría haber hasta tres veces más especies de insectos

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Redacción Ciencia, 29 jun (EFE).- Los insectos son el grupo de animales más diverso del planeta y un nuevo estudio sugiere que en la Tierra hay entre 14 y 20 millones de especies de insectos, una cifra que supone entre dos y tres veces la estimación previa.

Durante los últimos 40 años, la estimación aceptada por los expertos es que existen unos seis millones de especies de insectos.

El nuevo recuento está basado en la información genética de 1,6 millones de insectos tropicales individuales, un censo de un grupo muy diverso de avispas parasitoides en el Área de Conservación de Guanacaste (ACG) de Costa Rica.

El estudio que encabeza la Universidad de Cornell (EE.UU) y publica PNAS considera que duplicar o triplicar el número estimado de especies de insectos «tiene profundas implicaciones para comprender la escala, la riqueza y el futuro de la biodiversidad en la Tierra».

«No podemos proteger a las especies si no sabemos que existen, por lo que, para poder comprender la biodiversidad de nuestro planeta, es importante saber cuántas hay», señaló Laura Melissa Guzmán, de la Universidad de Cornell y una de las autoras del artículo.

Hasta ahora, la ciencia ha descrito (nombrado y caracterizado) alrededor de 1,2 millones de especies de insectos y se sabe que quedan muchas más por descubrir.

El equipo combinó códigos de barras de ADN (una herramienta fundamental para delimitar de manera rápida y eficaz especies biológicas facilitando su identificación de las mismas) y un método estadístico para revisar la estimación del límite inferior del número global de especies de insectos.

Además, utilizaron un censo de avispas microgastrinas parásitas procedente de 15 trampas adicionales y 11.373 ejemplares criados a partir de unas 1 500 especies de orugas parasitadas, con el fin de estimar la riqueza real de las microgastrinas en la zona.

Informes recientes han alertado de que las actividades humanas están provocando una mortandad masiva de insectos a nivel mundial, lo que se ha denominado el ‘apocalipsis de los insectos’. La nueva estimación mundial sobre estos animales puede suponer un paso adelante para proteger a los que quedan.

«Nuestros resultados -dio Guzmán- apuntan a un gran número de insectos no descritos, es decir, aquellos que aún no tienen nombre» y podría haber muchas especies en declive que ni siquiera hemos descubierto». EFE

cr/rf