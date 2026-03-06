En México hay 19 millones de mujeres excluidas del sistema laboral, según ONG

3 minutos

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- Las mujeres sin trabajo remunerado, es decir, desempleadas o dedicadas a labores de cuidado no pagas, suman 19 millones en México, equivalentes al 44 % de la Población Potencialmente Productiva (PPP) de mujeres, indicó este viernes la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La organización civil apuntó que hace 20 años esa exclusión afectaba a 17,2 millones, un 53 % de la PPP de mujeres, y aunque el porcentaje «bajó un poco, la cantidad de mujeres excluidas aumentó en 1,8 millones».

En total, hay en México 23,8 millones de personas excluidas, y de ellas, el 80 % son mujeres, es decir, por cada hombre en exclusión hay cuatro mujeres.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la organización presentó el reporte ‘Perspectiva desde las Mujeres, una mirada a los datos nacionales más recientes’.

Dicho informe contrasta los datos de 2025 con los periodos: inmediato (2024), a corto plazo (2020 y 2015) y mediano plazo (2005), con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«Tenemos que insistir en que esta situación representa una injusticia económica, porque la exclusión laboral de las mujeres está decidida por la carga injusta que nos han impuesto a las mujeres para realizar estas labores de cuidado», dijo en la presentación del documento Paulina Gutiérrez, directora operativa de la ONG.

Ana Paulina González, responsable de investigación y datos de la organización, señaló que la situación de las mujeres ocupadas también es desalentadora y dijo que «el hecho de que tengan trabajo remunerado no es sinónimo de que cuenten con derechos laborales ni mucho menos un trabajo digno».

Explicó que de las 24,3 millones de mujeres ocupadas «la mayoría trabaja en condiciones precarias», en trabajos sin seguro social «informales» y esa situación prácticamente no ha cambiado en 20 años.

Actualmente, expuso, 14,4 millones de mujeres carecen de afiliación al seguro social y acceso a instituciones de salud por vía laboral, y son el 60 de las mujeres ocupadas, mientras que hace 20 años era un 67 %, es decir, 9,7 millones, en dos décadas, «la reducción en porcentaje fue mínima, pero en cantidad, ahora son 4,7 millones más».

La principal razón de exclusión de las mujeres, arrojó el documento, es la falta de servicios públicos de cuidado suficientes, accesibles, asequibles y de calidad, que abran la opción de cuidar a infancias y a otras personas que requieren cuidado.

El informe también concluyó que el sistema laboral mexicano «no es incluyente» y que la brecha de exclusión «se reduce a un ritmo inercial de apenas 0,45 puntos porcentuales por año y a este paso, erradicar la exclusión femenina y alcanzar la paridad laboral tomaría alrededor de medio siglo».

Además de que la inclusión de las mujeres «podría representar 2 a 3 puntos de crecimiento anual» del PIB, ya que el valor estimado del trabajo doméstico no remunerado representa hasta 24 puntos del PIB, según el Inegi. EFE

jmrg/mjc/gpv