En medio de críticas y máxima seguridad, Ankara se prepara para la cumbre de la OTAN

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Dogan Tilic

Ankara, 4 jul (EFE).- El Gobierno de Turquía está desplegando extraordinarias medidas de seguridad para acoger la cumbre de líderes de la OTAN el próximo martes y miércoles en Ankara, donde se ha acordonado una enorme área alrededor del lugar del evento, al tiempo que se ha encarcelado a posibles activistas y se ha vetado a periodistas críticos.

Desde el pasado 28 de junio, rige en toda la capital turca la prohibición de cualquier tipo de manifestación, marcha o protesta, así como la exhibición de pancartas o el reparto de folletos, una medida que se mantendrá en vigor hasta el viernes, 10 de julio, dos días después de concluida la cumbre, a la que asistirán los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países aliados, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque no se ha publicado un mapa exacto, se prevé que habrá severas restricciones de tráfico en una zona de unos 20 kilómetros cuadrados alrededor de la sede de la cumbre aliada, el denominado complejo presidencial, que se encuentra situado en una colina en la periferia occidental de Ankara.

En previsión de los problemas de movilidad causados por estas medidas que afectan a varias arterias de tráfico, las autoridades decidieron otorgar vacaciones administrativas del 6 al 12 de julio a gran parte del funcionariado local.

También se han aplazado todos los exámenes, simposios, ceremonias de graduación, festivales, conciertos o similares eventos sociales o culturales previstos para la semana de la cumbre.

Un total de unos 56.000 policías estarán de servicio durante la reunión, con unidades de la policía turística destinadas a atender a las delegaciones participantes.

Detenciones preventivas

En la última semana de junio la policía turca efectuó amplias redadas en Ankara, con la detención de 225 personas bajo acusaciones genéricas de «vínculos con grupos terroristas», normalmente en supuesta referencia a movimientos de ultraizquierda.

De los detenidos, 178 fueron enviados a prisión preventiva bajo esta acusación, sin especificarse supuestos delitos, entre ellos una catedrática de Sociología, varios abogados, periodistas, sindicalistas y miembros de una asociación ecologista.

El principal líder de la oposición de Turquía, el socialdemócrata Özgür Özel, calificó los arrestos como «una vergüenza» y aseguró que «las autoridades le hacen la vida difícil a su propio pueblo, porque vienen líderes extranjeros a la cumbre».

Denunció que entre los detenidos hay personas de 75 años y que las acusaciones hacen referencia «a organizaciones que dejaron de estar operativas hace 30 o 40 años».

«Son detenciones preventivas, es cárcel preventiva. Todo el mundo sabe que estas personas no han cometido ningún delito. Todo el mundo sabe que serán puestas en libertad en cuanto se haya ido Donald Trump», dijo Özel.

Veto a la prensa crítica

Otro asunto que causó fuertes críticas es el rechazo de la acreditación para cubrir la cumbre a profesionales de decenas de medios de comunicación independientes turcos.

Entre los afectados, hay varios periódicos de gran alcance y enorme prestigio, así como corresponsales turcos que llevan años viajando para cubrir las cumbres de la OTAN.

Los más destacados medios vetados son el diario nacionalista Sözcü, el tercero más vendido del país; los izquierdistas Birgün y Evrensel; las emisoras Halk TV, Ilke TV y T24, los digitales Medyascope y Nefes, y la agencia Anka.

Ante la oleada de críticas dirigidas a la OTAN, que centraliza el proceso de acreditaciones, la organización respondió en la red X que acorde a un procedimiento habitual en las cumbres, y que consiste en que la Alianza acata la «evaluación» del Gobierno anfitrión respecto a los periodistas locales que quieren acreditarse.

Medidas para la buena imagen

Al mismo tiempo, el Gobierno del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, acusado por la oposición de ser cada vez más autoritario, ha hecho una inversión millonaria para ofrecer una buena imagen de la ciudad.

El mes pasado fue acondicionado un aeródromo militar, más cercano al centro que el aeropuerto internacional de Ankara, para permitir el aterrizaje de las delegaciones y acortar el camino de llegada.

A lo largo de este camino se han asfaltado ciertas carreteras, se han adecentado espacios verdes y se han repintado fachadas, algo criticado por la oposición, que asegura que solo los paneles colocados para ocultar edificios ruinosos han costado unos 3,5 millones de euros.

Algunos grupos de izquierda han convocado actos de protesta contra la OTAN en otras ciudades, como Estambul, mientras que el partido CHP, la principal fuerza de la oposición y de orientación socialdemócrata, critica las medidas de seguridad, pero no se opone al papel de la Alianza. EFE

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