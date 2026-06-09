En Nicaragua hay 46 presos políticos, nueve de ellos desaparecidos, según una ONG

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San José, 9 jun (EFE).- Al menos 46 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen en las cárceles de ese país, incluidos nueve en condición de desaparición forzada, denunció este martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

De las 46 personas detenidas por motivos políticos, trece son adultos mayores y nueve permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, avalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con datos hasta el 31 de mayo pasado.

El documento advirtió sobre la continuidad de prácticas de opacidad estatal respecto del paradero, la integridad y las condiciones de detención de un segmento significativo de la población registrada.

De las 46 personas privadas de libertad por razones políticas, tres son mujeres y 43 hombres (incluyendo diez detenidos antes de la crisis de 2018), detalló ese organismo, que ha documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.

Del total, un 26 % son integrantes o líderes de comunidades indígenas, un 21 % campesinos y un 15 % personas previamente vinculadas al aparato estatal o al oficialismo, de acuerdo con la información.

«Esta distribución refleja un patrón represivo con impactos diferenciados: por un lado, la alta proporción de población indígena y campesina se asocia a dinámicas de control territorial y debilitamiento de estructuras comunitarias; por otro, la presencia de personas con vinculación previa al aparato estatal u oficialismo confirma una ampliación de los perfiles alcanzados por la prisión política, más allá de la oposición tradicional, consolidando un alcance más transversal», señaló.

El informe registró la salida del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y volvió a incluir al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, que había sido excluido en el documento anterior. EFE

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