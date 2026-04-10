En Nicaragua hay 47 disidentes presos, 11 en condición de desaparición forzada, según ONG

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San José, 10 abr (EFE).- Al menos 47 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos once en condición de desaparición forzada, denunció este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Hasta el 31 de marzo pasado, en Nicaragua hay 47 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 14 son adultos mayores y once permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre las once personas que están en desaparición forzada, sus familias no saben dónde están ni su estado, alertó el informe.

«Exigimos pruebas de vida para las once personas desaparecidas, atención médica urgente y liberación incondicional de todos los presos políticos», demandó ese organismo.

Uno de esos casos es el del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023.

Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento) y detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, «lleva 914 días sin que el Estado confirme que está vivo», advirtió la ONG.

A mediados de marzo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció la «crueldad del régimen» sandinista «hacia quienes se atreven a alzar la voz», criticó que «la dictadura Murillo-Ortega» continúe manteniendo detenidas a personas ancianas y enfermas, y puso como ejemplo el caso del exdiputado indígena miskito.

El informe del Mecanismo documenta tres nuevas detenciones en marzo y dos excarcelaciones, «lo que evidencia la persistencia de la detención arbitraria por motivos políticos».

Esta vez la lista de presos políticos no incluye al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, pero sí a Henry Ruiz, otro histórico comandante que se encuentra en casa por cárcel acusado de delitos considerados «traición a la patria».

Arce, exasesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, fue hallado a finales de enero pasado culpable de estafar al Estado nicaragüense por 4.961,9 millones de dólares, según la Procuraduría General de Justicia.

De las 47 personas privadas de libertad por razones políticas, tres son mujeres y 44 hombres (incluyendo diez detenidos antes de la crisis de 2018), continuó ese organismo, que ha documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años. EFE

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