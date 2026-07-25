En nombre de su padre, Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

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Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro fue nombrado oficialmente este sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

Con el presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en Sao Paulo elegió al senador de 45 años para medirse con el izquierdista Lula, que a los 80 busca la reelección.

La campaña se abre bajo la sombra de nuevos aranceles comerciales impuestos este mes por Estados Unidos a Brasil.

«Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!», proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro durante su discurso, y sostuvo que Brasil «puede caminar pasos largos hacia una dictadura» si vence Lula.

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un «cambio» para evitar un cuarto mandato no consecutivo del presidente de izquierda.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió sobre «el riesgo Lula» en los comicios de octubre, en un discurso inflamatorio en el que aseguró que Brasil debe salir de «su sometimiento al zurdo».

«Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada», dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años, durante la convención celebrada en un galpón anexo al estadio Pacaembu.

Flávio Bolsonaro lloró al referirse a su padre, que apareció en un video hecho con inteligencia artificial. La justicia le ha prohibido manifestarse políticamente desde la prisión domiciliaria.

Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, adoptada como símbolo por el bolsonarismo, los simpatizantes cantaron varias veces «Lula ladrón», en un recinto que se vació parcialmente mientras avanzaba el acto.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

– Mala racha –

Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro lo criticó en redes: «Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (…) Dijo que no entendía nada de política».

La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista.

Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.

«Pasa en cualquier familia, el poder de Michelle creció mucho y eso generó celitos naturales», dijo a la AFP Maria de Almeida, una jubilada de 63 años en la convención partidaria.

Michelle Bolsonaro se ausentó, aunque apareció en un video de apoyo a su hijastro, al igual que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

– Mirando hacia el norte –

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación de su padre.

Desde el oficialismo, Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un «traidor» que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer tarifazo en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aquel primer castigo, promovido ante Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió en parte tras un diálogo entre Lula y su par estadounidense.

Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano al gobierno de Trump «postergar» la medida hasta después de las elecciones, para no dar una «victoria política» a Lula.

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