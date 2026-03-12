En Panamá hay más de 180 pandillas, que se vinculan al narco y a la violencia homicida

Ciudad de Panamá, 12 mar (EFE).- En Panamá hay «más de 180 pandillas», a las que se vincula con el narcotráfico, y las dos principales están impulsando la violencia homicida, afirmó este jueves el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández.

«Son más de 180 pandillas que hay en Panamá. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón», un distrito y una provincia caribeña, respectivamente, situados cerca de la capital panameña, declaró el jefe policial en una entrevista con la televisión local.

Destacan dos grandes grupos pandilleros que están impulsando la tasa de homicidios en el marco de una disputa que incluye «reclutar» a nuevos integrantes, según Fernández.

Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios que se registran en el país y que sumaron 593 en 2025, un 2 % más que en el año previo.

Las pandillas en Panamá son operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.

Parte de ese trabajo se paga con droga, recalcó Fernández, de allí que la Policía despliega un plan no solo para concretar grandes decomisos sino también para atacar «frontalmente» el microtráfico en el país.

De acuerdo a las investigaciones, los pagos con droga pueden suponer entre el 7 % y el 10 % del total por el trabajo, precisó el jefe policial.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

Las pandillas en Panamá no tienen la estética que mantienen las temibles maras Salvatrucha y Barrio 18 que operan en El Salvador, Honduras o Guatemala, y se dedican al tráfico de drogas y al asesinato por encargo o sicariato. EFE

