En precampaña en Brasil, Flávio Bolsonaro exalta el modelo de seguridad de Bukele

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Flávio Bolsonaro, precandidato de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, abogó el jueves por construir más prisiones y rebajar la edad de responsabilidad penal, en un discurso en que ensalzó la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.

Aunque todavía no empezó la campaña para las elecciones que probablemente disputará contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro adelantó sus ideas para endurecer la lucha contra el crimen en un evento sobre seguridad pública en Rio de Janeiro.

«Debemos construir muchos, muchos presidios», dijo el senador de 44 años, al estimar que el país tiene un déficit de 500.000 plazas para presidiarios.

En Brasil operan poderosos grupos criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), que controlan territorios como favelas de Rio de Janeiro y se lucran con el narcotráfico y otros crímenes.

La inseguridad es una de las preocupaciones centrales de los brasileños y uno de los reproches más habituales contra el izquierdista Lula, tachado de laxo.

Flávio Bolsonaro exaltó el modelo del presidente Bukele, que constató de primera mano durante una visita el año pasado a El Salvador.

«Tuve la oportunidad de conocer cómo fue el cambio radical en El Salvador», dijo. «En cinco años la tasa de homicidios cayó de 128 a 0,8 por 100.000 habitantes».

La prisión se convirtió en ese país en símbolo de la lucha contra el crimen, en medio de denuncias de abusos contra los derechos humanos.

Flávio Bolsonaro, que se dice más moderado que su padre ultraderechista, se mostró partidario de replicar la mano dura.

«Nadie aguanta más ver a marginal de 16 años cometiendo atrocidades. Y voy más allá: la mayoría de edad penal para crímenes aberrantes o para violadores, por ejemplo, debe ser a partir de los 14 años».

Dijo además defender la «castración química» para los violadores.

El precandidato, empatado en las encuestas con Lula cuando faltan siete meses para las elecciones, cargó además contra el izquierdista por ser contrario a designar como terroristas al PCC y el CV, como defiende su campo.

Lula «tiene miedo de enfrentarse a las facciones criminales», sostuvo. «Es una gran vergüenza que cuando se van a tratar acuerdos de cooperación para combatir organizaciones criminales internacionales, Brasil no participe en la formación de ese gran conjunto de países».

Bolsonaro parecía aludir a la alianza de 17 países para luchar contra los cárteles de narcotraficantes en el continente americano anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una reunión este mes con mandatarios afines, en la que Brasil no participó.

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