En Puerto Rico cinco personas se declaran culpables de tráfico ilegal de aves migratorias

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San Juan, 28 may (EFE).- En Puerto Rico cinco personas se declararon culpables de atrapar, traficar, vender y canjear ilegalmente aves migratorias, por lo que podrían enfrentar cinco años de cárcel, informó este jueves el jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow.

Los implicados fueron identificados como Ricardo Morales Colón, Derline Cordero Galloza, Ezequiel Muñiz Salas, Edison Pérez Collado y Héctor Rivera González, según menciona un comunicado de prensa de la Fiscalía federal.

De acuerdo con el escrito de acusación, los acusados capturaban a las aves migratorias, se quedaban ilegalmente con ellas, las ponían en venta a través de las redes sociales y las vendían a compradores locales.

Además, negociaban el precio de las aves y hasta pagaban o recibían pagos por traerlas a Puerto Rico o cualquier otro lugar.

Las aves fueron identificadas como el pato gargantilla, el pato rabudo, también conocido como pato rabilargo, el pato suirirí piquirrojo, el ánade picopinto, el pato media luna o pato de alas azules, el ganso de Canadá, el pato de la Florida o pato huyuyo y la paloma coronita.

Morales Colón, Cordero Galloza, Muñiz Salas y Pérez Collado podrían enfrentar hasta cinco años en cárcel, mientras que Rivera González solo dos años.

El 5 de marzo se declararon culpables Morales Colón, Cordero Galloza y Muñiz Salas, Pérez Collado se declaró culpable el 23 de abril de este año, mientras que Rivera González lo hizo el 22 de mayo.

Las sentencias contra Morales Colón y Muñiz Salas serán el 17 de junio, la de Cordero Galloza el 29 de junio, la de Pérez Collado el 9 de julio y la de Rivera González el 7 de agosto. EFE

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