En tierra se emiten 600 trillones de microplásticos al año, 20 veces más que en océanos

3 minutos

Viena, 21 ene (EFE).- La superficie terrestre libera más de 600 trillones de partículas de plástico al año, 20 veces más que los océanos, aunque menos de lo estimado hasta ahora, según un estudio de la Universidad de Viena hecho público este miércoles.

Los microplásticos —partículas de menos de 5 milímetros que se desprenden del plástico al degradarse— se consideran un riesgo para la salud de humanos y animales cuando son inhalados o ingeridos, y se originan, por ejemplo, durante la abrasión de neumáticos y fibras textiles, o en la suspensión de tierras u océanos ya contaminados.

«Las estimaciones de emisiones ahora escaladas muestran que se emiten más de 20 veces más partículas de microplástico en tierra que desde el océano», explica en un comunicado Ioanna Evangelou, una de las autoras del estudio.

«Sin embargo, la masa emitida es en realidad mayor sobre el océano que sobre la tierra, lo cual se debe al mayor tamaño promedio de las partículas oceánicas», añade la científica del Instituto de Meteorología y Geofísica de la Universidad de Viena.

El estudio liderado por Evangelou recopiló 2.782 mediciones de concentraciones de microplásticos de 76 estudios en 283 lugares de todo el mundo entre 2014 y 2024, y las comparó con simulaciones de modelos.

Así, los investigadores estimaron 610 trillones de partículas plásticas provenientes de la tierra (0,08 partículas por metro cúbico) y 26 trillones de partículas provenientes de los océanos (0,003), con tamaños de entre cinco y cien micrómetros.

Estos valores son entre dos y cuatro veces inferiores a los estipulados por los modelos.

A pesar de que el 71 % de la Tierra está cubierta de agua, la superficie terrestre libera más de 20 veces más partículas microplásticas, indica el estudio, publicado en la revista científica británica Nature.

Los cálculos de la investigación también reevaluaron la cantidad total de microplásticos que entran en la atmósfera que, según sus hallazgos, es entre «100 y 10.000 veces menor de lo que se suponía anteriormente».

Sin embargo, los autores del estudio enfatizan la necesidad de mejorar aún más las estimaciones sobre emisiones globales.

«Se necesitan más mediciones para saber cuánto microplástico proviene del tráfico y cuánto de otras fuentes», asegura en el mismo comunicado Andreas Stohl, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Geografía y Astronomía de la Universidad de Viena, a la que pertenece el Instituto de Meteorología y Geofísica.

«La distribución del tamaño de las partículas también es incierta y, por lo tanto, también lo es la cantidad total de plástico transportado en la atmósfera», concluye el investigador. EFE

