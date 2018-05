Sara buscó por más de dos horas el restaurante en la zona de tránsito del Aeropuerto de Zúrich para entregar la mercancía. “Me perdí, y me dije:

Incautados 14 kilos de heroína 07 de mayo de 2018 - 15:19 La policía suiza incautó 14 kilogramos de heroína por valor de más de 2 millones de francos durante una investigación transfronteriza llevada a cabo en colaboración con las autoridades alemanas. La policía informó este lunes que la droga fue confiscada en la ciudad nororiental de Kreuzlingen, en el cantón de Turgovia, a orillas del lago de Constanza, en la frontera con Alemania. Durante una operación anterior en noviembre, los guardias fronterizos encontraron e incautaron 4 kg de heroína en un coche perteneciente a un ciudadano turco de 42 años de edad, procedente de Alemania. La investigación policial subsecuente sobre esta red de narcotraficantes condujo a finales de abril a la detención de un albanés de 48 años y de otro nacional turco de 43, en cuyo automóvil se encontraban 10 kilogramos de heroína. Los dos ciudadanos turcos envueltos en sendos casos forman parte de una red internacional de narcotraficantes, según iformaron las autoridades del cantón de Turgovia. Las tres personas están detenidas. Historia que terminó en la cárcel Mientras en Suiza el consumo de heroína y cocaína es un asunto que preocupa a las autoridades de salud y de policía, el tráfico de estas drogas sigue, oculto en autos, camiones o en una maleta de una mula. swissinfo.ch visitó una cárcel para conversar con una de ellas, venida de República Dominicana: