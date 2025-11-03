En Venezuela «no maltratamos» a los trinitenses, dice el ministro del Interior

Venezuela «no le hace nada malo» a los ciudadanos de Trinidad y Tobago que viven o visitan el país, dijo el lunes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, frente al anuncio de deportaciones de venezolanos desde ese archipiélago vecino.

Trinidad y Tobago anunció la deportación de migrantes indocumentados, en medio de una crisis con Venezuela por recibir al buque de guerra estadounidense USS Gravely para ejercicios militares. Caracas tachó de «provocación» las maniobras frente a sus costas.

Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago de 1,4 millones de habitantes.

La relación bilateral comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, alienada con Washington y contraria a la migración venezolana.

«Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que corresponden, ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitenses aquí y no les hacemos nada malo, nada», dijo Cabello durante una rueda de prensa en Caracas.

Cabello aseguró que Venezuela y Trinidad y Tobago tienen una relación histórica. «Nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad porque son hermanos, hermanas», añadió.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó en un memo al que accedió la AFP el martes que «todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos» para «la implementación de un ejercicio de deportación masiva».

Ese mismo día el Parlamento venezolano declaró a Persad-Bissessar persona non grata. Un día antes el presidente venezolano Nicolás Maduro rompió acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad.

