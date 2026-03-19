En Venezuela se registraron 599 protestas durante el mes de febrero, dice ONG

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Caracas, 19 mar (EFE).- En Venezuela se registraron 599 protestas durante el pasado mes de febrero, la mayoría de ellas para exigir la liberación de los presos políticos, según datos difundidos este jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

«Las vigilias fueron una forma de resistencia pacífica, protagonizada por las madres, esposas, hijos y acompañadas por defensores de derechos humanos, así como estudiantes universitarios», indicó la organización en una serie de publicaciones en X.

De acuerdo a su conteo, en febrero pasado hubo 423 manifestaciones por derechos civiles y políticos lo que, a su juicio, marca una tendencia en la espiral de conflictos en el país suramericano.

Además, el OVCS registró 176 protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La modalidad de protesta más frecuente fue la concentración (394), seguida de vigilias (85), marchas (24), asambleas ciudadanas (13) y huelga de hambre (12).

Los estados de Venezuela donde hubo más manifestaciones fueron, según el OVCS, Miranda (96), Caracas (77), Táchira (50), Anzoátegui (47), Mérida (38), Bolívar (37), Lara (34), Carabobo (28), Sucre (26), Yaracuy (23), Falcón (22) y La Guaira y Delta Amacuro (17).

Los familiares de los presos políticos en Venezuela se han mantenido haciendo vigilias a las afueras de los centros de reclusión, especialmente en Caracas y Miranda, a la espera de que se concreten liberaciones de sus parientes en medio de la aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento el mes pasado e impulsada por la presidente encargada Delcy Rodríguez.

Igualmente, acudieron ante la sede del Legislativo para participar en las consultas públicas sobre la Ley de Amnistía.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado 9 de marzo, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos. EFE

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