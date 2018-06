Este contenido fue publicado el 12 de junio de 2018 17:04 12 de junio de 2018 - 17:04

Rheinau, un municipio a 30 km de la ciudad de Zúrich busca ser pionero. (Keystone)

Un municipio suizo en las afueras de Zúrich podría participar en un proyecto que busca establecer un ingreso básico a los residentes locales, pero todo esto, solamente a título de prueba para un experimento científico.

La localidad se llama RheinauEnlace externo. El anuncio de la comuna se produce dos años después de que los votantes suizos rechazaran masivamente una propuesta nacional de ingresos básicos.



+ Más detalles sobre la iniciativa popular ‘Por una renta básica incondicional’ (RBI), rechazada el 5 de junio de 2016.



El proyecto Enlace externoen Rheinau se pondría en marcha en 2019 a condición de que se pueda recaudar suficiente dinero a través de fondos voluntarios para emprender el experimento durante un año y de que haya un número suficiente de ciudadanos dispuestos a participar. La exigencia es que participe el 50% de los 1 300 habitantes del poblado.

Si se logra poner en pie el concepto, los participantes -residentes actuales mayores de 25 años - recibirían un ingreso mensual de 2 500 francos suizos ($2,500). Pero tendrían que reembolsarlo si tienen ingresos mensuales totales o beneficios de más de 2 500 francos suizos.

A finales de agosto se anunciarán más detalles del experimento. Y no, estimado lector, no podemos inscribirnos al proyecto los que no vivimos allí, ni se tomarán en cuenta candidatos que quieran habitar allí venidos del exterior. Solo pueden formar parte personas cuya residencia oficial en la comuna haya sido declarada antes del 5 de junio de 2018.



