Enagás tiene «total tranquilidad» sobre el suministro de gas en España pese a la guerra

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Bruselas, 14 abr (EFE).- El consejero delegado de Enagás, Arturo González, reconoció que el bloqueo del estrecho de Ormuz tiene un impacto en los precios del gas en España pero envió un mensaje de «total tranquilidad» sobre el suministro de ese hidrocarburo.

«Nos sentimos muy tranquilos en relación a la situación del sistema gasista español, pero por supuesto que tenemos que mantenernos atentos. Pero como es sabido, España tiene una provisión muy pequeña de gas procedente del Golfo», dijo Gonzalo en un encuentro con la prensa.

El máximo responsable de Enagás se desplazó a Bruselas para participar en el lanzamiento de la Alianza Europea para la Resiliencia del Hidrógeno Limpio y sus Derivados, una iniciativa para impulsar el mercado de ese vector energético como palanca de autonomía y competitividad.

En los márgenes de ese evento, Gonzalo atendió a la prensa y recordó que el gas que compró España en los países del golfo Pérsico en 2025 fue el 1,7 % del total de la cesta de ese hidrocarburo, importado de Catar, y este año ese nivel se ha reducido a cero.

«Por tanto, por supuesto que el efecto en los precios tiene también un impacto sobre España pero, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, nunca el Golfo Pérsico ha sido un origen relevante para nosotros», subrayó.

El consejero delegado de Enagás aseguró que España tiene una «enorme diversificación de fuentes de suministro, el año pasado de dieciséis países distintos del mundo».

Gonzalo insistió en enviar un «mensaje de tranquilidad», al tiempo que indicó que desde la gasística se sigue «monitorizando día a día» la situación, en estrecha colaboración con el Gobierno y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El abastecimiento en España está continuando con absoluta normalidad y no tenemos ninguna indicación de que esta situación pueda cambiar», recalcó.

A esa tranquilidad contribuye que el nivel de llenado de los almacenes subterráneos de gas en España está al 61 %, más del doble que la media europea, y los tanques de gas natural licuado (GNL) están al 40 %.

«Podemos decir que hemos hecho los deberes, que el sistema gasista está funcionando perfectamente, que estamos tranquilos pero sin dejar de estar atentos y seguimos evaluando diariamente la situación», resumió. EFE

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