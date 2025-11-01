Encarcelan en Panamá a un hombre acusado de un feminicidio en Costa Rica

Ciudad de Panamá, 1 nov (EFE).- Un ciudadano panameño fue puesto en prisión preventiva bajo el cargo de feminicidio en Costa Rica el pasado 25 de octubre, informaron este sábado fuentes judiciales.

Un juez de garantías decretó la detención provisional y aceptó la imputación del delito de asesinar a una mujer.

La indentidad y edad del supuesto agresor no fue detallada, pero las autoridades informaron que fue detenido el pasado miércoles en la terminal de transporte de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó en una nota de prensa que el pasado 25 de octubre se halló el cuerpo de la víctima dentro del baño de una empresa de hospedaje ubicada en Punta Arenas, Golfito, en Costa Rica.

De acuerdo al protocolo de necropsia, la mujer murió por asfixia mecánica, agrega la Fiscalía panameña, que no precisa el nombre de la víctima ni su relación con el supuesto asesino.

Según reportes de la prensa costarricenses, la víctima es una nicaragüense de 35 años, y el sospechoso feminicida es su expareja sentimental, de apellido González, de 38 años, quien huyó a Panamá tras el crimen. EFE

