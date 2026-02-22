Encargado de comercio exterior de EE.UU.: fallo del Supremo no cambia política arancelaria

2 minutos

Washington, 22 feb (EFE).- El encargado de comercio exterior de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo este domingo que la política arancelaria del país no ha cambiado, pese a que el Supremo declarara que la imposición unilateral de este tipo de gravámenes por parte del presidente Donald Trump es ilegal.

«Lo que podría cambiar es la herramienta legal para implementar (los aranceles)», indicó Greer en una entrevista con la cadena ABC, «pero la política no ha cambiado y estamos buscando continuidad», explicó.

El funcionario aseguró hoy que la decisión del Tribunal, uno de los reveses más importantes por parte del Supremo a la agenda de Trump en el año que lleva de Gobierno, no afectará a todos los acuerdos comerciales, incluyendo los que se cerraron con China.

«Nuestros acuerdos comerciales, que abarcan más del 40 % del comercio de bienes de EE.UU. siguen vigentes y continuaremos trabajando con todos los socios para implementar plenamente esos acuerdos», agregó.

La relación de Trump con su homólogo chino, Xi Jingping, es «muy sólida y estable», señaló Greer a Fox News y agregó que los acuerdos de ambos países no se basaban en si el Supremo fallaba a favor o en contra del Gobierno. El presidente estadounidense tiene previsto viajar a China a finales de mes.

El pasado viernes, la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo declarando que el presidente Trump se equivocó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a casi todos los países del mundo.

Pese a este fallo, Trump anunció el viernes una nueva ronda de gravámenes globales del 10 %, apoyándose en otra norma, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que nunca ha sido usada por un presidente de EE.UU..

Esta ley permite imponer de nuevo aranceles, pero solo por un periodo de 150 días. Para poder extenderse, requiere aprobación del Congreso, donde el oficialismo retiene una escasa mayoría en ambas cámaras.

El mandatario estadounidense aumentó este sábado el nuevo arancel de un 10 % a un 15 %. EFE

aaca/amv/jrh