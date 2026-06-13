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Enciso lidera el once de Paraguay y EE.UU. se apoya en Pulisic para el debut

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- La estrella de Paraguay, Julio César Enciso, encabeza el once inicial tras dudas sobre su presencia debido a una contusión muscular sufrida en los días previos, mientras que Estados Unidos apuesta por el liderazgo de Christian Pulicisc para el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026 en Los Ángeles.

El joven talento de la Albirroja se recuperó a tiempo para el estreno y se une al cuadro titular de la selección capitaneado por Gustavo Gómez, junto a Orlando Gill, Juan Cáceres, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.

Por su parte, en anfritión a la órdenes del argentino Mauricio Pochettino estará comandado por Christian Pulisic. Bajo palos, Matt Freese y una sólida defensa compuesta por Alex Freeman Chris Richards y Tim Ream.

El equipo estadounidense lo completan Sergió Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman y Folarin Balogun. EFE

mvg/laa

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