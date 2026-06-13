Enciso promete que Paraguay seguirá luchando por el sueño de jugar el Mundial

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Asunción, 13 jun (EFE).- El delantero paraguayo Julio Enciso aseguró este sábado que la Albirroja seguirá luchando por el sueño de al menos pasar la fase de grupos en el Mundial 2026, al que la selección retorna tras 16 años de ausencia, y prometió que trabajarán «más fuerte» para reponerse de la estrepitosa caída ante Estados Unidos, en los partidos que deben disputar ante Turquía y Australia.

«Con fe, humildad y trabajo seguiremos luchando por este sueño», publicó el atacante del Racing de Estrasburgo francés un día después de la goleada por 4-1 que recibió Paraguay de la selección norteamericana en el debut.

Enciso, una de las mayores promesas del fútbol paraguayo, resaltó que, pese al resultado, el Mundial 2026 «recién empieza» y que seguirán «trabajando más fuerte que nunca» para enfrentar a Turquía el próximo 19 de junio, y a Australia el día 25.

«Toca trabajar duro, pedir disculpas, crecer y dar lo mejor en los próximo partidos», insistió.

‘La Joya’ se recuperó de una contusión muscular sufrida en los días previos al debut y fue titular ante Estados Unidos, que se impuso con autoridad en el Sofi Stadium de Los Ángeles con un doblete de Folarin Balogun, un tanto de Giovanni Reyna y un autogol del centrocampista paraguayo Damián Bobadilla.

Por la Albirroja, que comanda el argentino Gustavo Alfaro, descontó el brasileño nacionalizado paraguayo Mauricio Magalhaes.

Los tres puntos que se embolsa Estados Unidos le otorgan una ventaja clave dentro del Grupo D.

Turquía y Alemania se estrenan en el Mundial este sábado en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad canadiense de Vancouver.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1) y tras clasificarse en sexto lugar en las eliminatorias suramericanas. EFE

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