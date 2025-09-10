The Swiss voice in the world since 1935

Encontrado en París un cuadro de Rubens que se creía desaparecido desde 1613

París, 10 sep (EFE).- Un cuadro del célebre pintor Peter Paul Rubens que se creía desaparecido desde 1613 fue hallado en septiembre de 2024 en una mansión privada de París y será subastado el 30 de noviembre en la casa de subastas Osenat, informaron este miércoles medios franceses.

El responsable del descubrimiento de un ‘Cristo en la Cruz’ de Rubens fue Jean Pierre Osenat, director de la casa de subastas donde se efectuará la venta, que estaba haciendo inventario en la mansión para su venta.

La obra maestra fue autentificada tras su hallazgo por el profesor Nils Büttner, especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una organización ubicada en Amberes, cerca de la antigua casa y taller de Rubens, responsable del estudio de su obra, declaró Osenat en medios franceses.

El cuadro se encuentra en perfecto estado de conservación y aunque Rubens creó muchas pinturas para la Iglesia, se cree que este estaba destinado probablemente a un coleccionista privado.

Inicialmente perteneció al pintor académico del siglo XIX William Bouguereau y posteriormente a los propietarios de la mansión parisina donde se encontró. EFE

