Encuentran 400 kilos de cocaína en un camión abandonado en una carretera de Costa Rica

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San José, 19 jun (EFE).- Las autoridades de Costa Rica encontraron este viernes 400 kilos de cocaína dentro de un camión que estaba abandonado a la orilla de una carretera en la noroccidental provincia de Guanacaste, sin que hasta el momento hayan detenido a algún sospechoso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el hallazgo se produjo gracias a una alerta brindada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de trabajos conjuntos e intercambios de información bilaterales.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que el operativo se llevó a cabo en la localidad de Limonal, provincia de Guanacaste, unos 200 kilómetros al noroeste de la capital San José, luego de que la DEA recibiera informaciones confidenciales acerca de un cargamento de droga que iba a ser transportado por la zona.

Los agentes antidrogas costarricenses encontraron el camión de mediano tonelaje aparcado a un lado de la carretera, sin ocupantes ni personas cerca, y decidieron trasladarlo hacia una sede del OIJ donde fue sometido a una revisión.

En la inspección los agentes encontraron un doble piso en el que estaban ocultos 400 paquetes de cocaína con un peso de un kilo cada uno.

Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

Los datos del ICD indican que a marzo de 2026 los decomisos de cocaína en Costa Rica alcanzan las 13,8 toneladas.

El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios vinculados, en su mayoría, a la lucha de bandas narcotraficantes.

Costa Rica ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada ‘Escudo de las Américas’, que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE

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