Encuentran cuerpos de 6 tripulantes desaparecidos tras hundimiento de pesquero en Chile

Santiago de Chile, 28 ene (EFE).- La fiscalía regional de Los Ríos, en el sur de Chile, confirmó este miércoles el hallazgo sin vida de los últimos tripulantes de una embarcación pesquera que se hundió la madrugada del martes dejando seis víctimas.

La embarcación destinada a la pesca salmonera se hundió este martes en el estuario de Reloncaví, al sur de Chile, a 800 kilómetros de la capital, y contaba con ocho tripulantes, de los cuales dos consiguieron llegar a la orilla con vida.

María Angélica de Miguel, fiscal regional de Los Ríos, explicó que un equipo de buzos que realizaba labores de búsqueda por la noche encontró el tercer cuerpo sin vida.

Las autoridades pretenden remolcar la embarcación fuera del agua, donde permanece localizada y hundida, aunque reconocen la dificultad logística que implica hacerlo.

Asimismo, la declaración de los dos supervivientes resultó clave para iniciar una línea de investigación que explicara cómo un barco de esas características pudo sumergirse a tan solo 50 metros de la orilla sin condiciones climáticas desfavorables.

El estuario Reloncaví es uno de los lugares más atractivos para la pesca tanto recreativa como industrial en esta zona del sur de Chile al disponer de grandes cantidades de especiales salmones y truchas. EFE

