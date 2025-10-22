Encuentran el cuerpo de un menor de seis años en un pozo en el oeste de Cuba

La Habana, 21 oct (EFE).- La policía cubana encontró el cuerpo de vida de un niño de seis años dentro de un pozo en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa (oeste), informó este martes la prensa estatal de la isla.

De acuerdo con el diario local El Artemiseño, el menor, llamado Nelson Thiago García, fue hallado después de un operativo de búsqueda activado después de que el menor no regresara con su familia, en una finca de la localidad, tras jugar con sus amigos.

«Hasta el momento continúan las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos», aseguró el periódico.

Por el momento se desconoce la causa y las circunstancias del fallecimiento del niño, por lo que las autoridades aún se encuentran en la fase de investigación de los hechos, siempre según el medio oficialista. EFE

