Encuentran muerta en Perú a una canadiense reportada como desaparecida en Perú

Lima, 25 dic (EFE).- Una ciudadana canadiense, de 47 años, que fue reportada desaparecida desde el pasado domingo fue encontrada fallecida por la Policía Nacional del Perú (PNP) cerca de un sitio arqueológico en la región de Cusco, al sureste de Perú, según informó este jueves la prensa local.

Los agentes de la Unidad de Emergencia de la PNP encontraron los restos de Jame Lea Anne Summers cerca del sitio arqueológico Huch’uy Qosqo, en el distrito de Lamay, en la provincia de Calca, en Cusco, de acuerdo al reporte de la emisora RPP en base a fuentes policiales.

La mujer fue encontrada sobre unas piedras en esa zona arqueológica, después de haber sido reportada por su hija como desaparecida en la ciudad del Cusco.

Summers vivía en la provincia andina de Urubamba, en la región Cusco, pero su hija Zoey Reece Longman había coordinado con ella encontrarse el lunes en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco, pero no llegó al lugar.

La Policía peruana en Cusco, una de las ciudades más visitadas por turistas en el país por estar cerca a la ciudadela incaica de Machu Picchu, investiga ahora las circunstancias del deceso. EFE

