Encuentran sin vida a los dos niños que su padre retenía en Uruguay

Montevideo, 5 sep (EFE).- Los niños de dos y seis años que eran intensamente buscados en Uruguay después de que su padre se los llevara a la fuerza de su casa fueron encontrados este viernes sin vida.

Según detalló la prensa local, los menores fueron encontrados en el arroyo Don Esteban del departamento de Río Negro.

Allí también fue encontrado el cuerpo sin vida del padre, que era requerido por la Justicia por «un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares» y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa.

Tras el secuestro de los niños, la madre publicó un video en sus redes sociales en el que decía estar «desesperada» por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos. EFE

