Encuentran sin vida a niña colombiana de diez años desaparecida hace 18 días
Bogotá, 29 ago (EFE).- Las autoridades colombianas encontraron este viernes el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con Síndrome de Down que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá, cercano a Bogotá.
«Después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces», expresó en X Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, departamento en el que está ubicado Cajicá.
Valeria había desaparecido en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, su colegio en el departamento de Cundinamarca, situado junto al río Frío. EFE
