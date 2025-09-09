The Swiss voice in the world since 1935

Encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto de Fráncfort

Fráncfort (Alemania), 9 sep (EFE).- Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada en el aeropuerto de Fráncfort y será desactivada este martes a partir de las 23.00 horas (21.00 horas GMT), una vez que de se interrumpa el tráfico regular, informó la Policía.

Fraport, gestor del aeropuerto de Fráncfort, añadió que «el tráfico aéreo no se verá afectado» debido a que está prohibido por la noche en este aeropuerto.

La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort.

El hotel Intercity, que se encuentra en el aeropuerto, ha sido evacuado. EFE

