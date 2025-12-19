Encuentro del Mercosur arranca en Brasil tras impasse con la UE

Presidentes y ministros de los países del Mercosur se reúnen a partir de este viernes en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, luego del aplazamiento de la firma de acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea que estaba prevista para el sábado.

Los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estaban listos para rubricar el pacto durante la cumbre el sábado, al igual que la Comisión Europea y la mayoría de países del bloque.

Pero la UE pidió aplazar a enero la firma ante los reclamos de los agricultores principalmente en Francia e Italia.

Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que transmitirá esa petición a los otros dirigentes del grupo para decidir qué hacer.

Lula contó el jueves que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió «paciencia de una semana, diez días, un mes» para firmar el pacto.

El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acuerdo «es importante incluso (…) desde el punto de vista de la defensa del multilateralismo». Pero «si no va a ser posible firmarlo ahora porque no va a estar listo, yo tampoco puedo hacer nada», se lamentó el mandatario izquierdista.

Desde Bruselas, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo al término de una cumbre de la UE confiar en que en enero se cuente con «la mayoría necesaria» para rubricar el pacto.

– «Más allá de lo racional» –

Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Manifestaron su descontento el jueves con protestas multitudinarias en Bruselas, al margen de la cumbre.

El pacto comercial contempla varias cláusulas de salvaguardia para proteger al sector pero «en la opinión pública francesa hay algo más allá de lo racional que impide que se firme», dijo a la AFP una fuente del gobierno brasileño.

«Vemos que el escenario político interno francés es delicado», agregó.

La cumbre entre el mandatario brasileño; su homólogo argentino, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Paraguay, Santiago Peña, será el sábado y está precedida por un encuentro el viernes de sus ministros de Economía y cancilleres.

Paralelamente, Lula va a inaugurar el viernes el Puente de la Integración Brasil-Paraguay, en la frontera entre ambos países, mientras Peña planea estrenarlo del lado paraguayo.

Las relaciones entre ambos países se vieron afectadas este año por la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones de Paraguay.

El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor Jair Bolsonaro (2019-2022).

Presidentes de las dos mayores economías del Mercosur, Lula y Milei, opuestos en el campo ideológico, no han mantenido hasta ahora ninguna reunión bilateral.

El mandatario ultraliberal de Argentina llega a Foz do Iguaçu pocos días después de publicar en su cuenta de Instagram un mapa que representa a Brasil como una enorme barriada pobre, lo que generó molestia en la diplomacia brasileña, según la prensa local.

En el plano económico, Brasil buscará incluir el sector automotor y el azucarero en el mercado común del Mercosur, una demanda histórica que genera resistencia entre los demás socios del grupo.

