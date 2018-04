«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Tres ciudades suizas entre las 10 mejores para vivir 20 de marzo de 2018 - 10:31 La ciudad más grande de Suiza, Zúrich, ofrece la segunda mejor calidad de vida en el mundo, según la encuesta anual de la consultora Mercer. Ginebra ocupó el octavo lugar y Basilea quedó en el décimo. La capital de Austria, Viena, mantuvo su posición al frente por novena vez consecutiva. Múnich y Auckland se unieron en tercer lugar, mientras que la capital iraquí, Bagdad, continuó como la peor ciudad de la clasificación. La encuesta de Mercer incluye 231 ciudades en todo el mundo y tiene en cuenta factores como la estabilidad política, la atención médica, la educación, la delincuencia y el transporte. + ¿Es Suiza el lugar ideal para vivir y trabajar? Europa mantuvo su preponderancia en el ranking con ocho de las diez ciudades más agradables para vivir del mundo. La encuesta está diseñada para ayudar a las empresas y organizaciones a determinar indemnizaciones y subsidios para su personal con funciones en el exterior.