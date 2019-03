La encuesta formó parte de un estudio internacional Health Behaviour in School-aged ChildrenEnlace externo (Comportamiento de salud en niños en edad escolar/HBSC) realizado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, y fue financiado en Suiza por la Oficina Federal de Salud PúblicaEnlace externo y los cantones. Es la novena vez que el estudio de HSBC se realiza en Suiza.

Alarma la atracción de cigarrillos electrónicos entre escolares 28 de marzo de 2019 - 16:31 La mitad de los chicos suizos y una tercera parte de las chicas de 15 años han probado al menos una vez el cigarrillo electrónico, señala una encuesta sobre adicciones entre escolares publicada este jueves. El hallazgo alarma al grupo Adicción Suiza, que realizó el estudio entre 11 000 menores de 11 a 15 años. Esta es una tasa más alta que la de los fumadores de cigarrillos convencionales. La cifra de vaporización fue del 21% para los niños y del 13% para las niñas. La encuesta de Adicción Suiza, realizada el año pasado, incluyó por primera vez las categorías de cigarrillo electrónico y vapor. “Vaporear no debe convertirse en un comportamiento de consumo normal entre los jóvenes”, dijo Grégoire Vittoz, director de Adicción Suiza en un comunicado. La legislación suiza es adaptada para proteger a los menores del nuevo fenómeno, al igual que de los productos del tabaco. Pero Adicción Suiza pidió el establecimiento de precios por encima de las posibilidades de los escolares y la imposición de restricciones a la publicidad para proteger mejor a los menores. La organización señaló que la nicotina es adictiva y puede dañar el desarrollo cerebral de los jóvenes. En la mayoría de los casos, un número marginalmente menor de jóvenes de 15 años dijo que había probado sustancias adictivas en comparación con la encuesta anterior de 2014. En 2018, el 10% de los niños y el 8% de las niñas dijeron que fumaban cigarrillos convencionales al menos una vez por semana. En 2014, las cifras respectivas fueron del 12% y 9%. Alrededor del 11% de los chicos y el 4% de las chicas beben alcohol al menos una vez por semana (10% y 6% en 2014). La encuesta también reveló que el 27% de los muchachos y el 17% de las muchachas habían consumido cannabis ilegal al menos una vez en su vida (30% y 19% en 2014). Las cifras sobre los productos de CBD (cannabidiol) fueron del 9% y del 5%, respectivamente. La encuesta formó parte de un estudio internacional Health Behaviour in School-aged Children(Comportamiento de salud en niños en edad escolar/HBSC) realizado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, y fue financiado en Suiza por la Oficina Federal de Salud Pública y los cantones. Es la novena vez que el estudio de HSBC se realiza en Suiza.