Las tarjetas de débito no desplazan el efectivo Matthew Allen 26 de agosto de 2019 - 09:00 Con parsimonia, los consumidores suizos dan la bienvenida a las nuevas tecnologías diseñadas para los pagos electrónicos. Pero, a la luz de las cifras, aún hay un largo camino por andar antes de que el efectivo pierda el liderazgo cuando se trata de compras pequeñas. La tarjeta de débito sin contacto (Maestro, Post Finance o V PAY, entre otras) se confirmó en 2019 como el medio de pago preferido de los suizos. El 54% de la población adulta la usa con regularidad, mientras que un año antes era el 34%. Pero estas tarjetas están reservadas solo para gastos de mayor escala. Del total de bienes y servicios comercializados en Suiza anualmente, solo el 29% se paga con tarjeta de débito, el 27% en efectivo y el 22% con tarjeta de crédito. Los pagos vía teléfono móvil aún están a la zaga (2%). Estas son algunas de las conclusiones del más reciente Swiss Payment Monitor, una encuesta realizada entre 1 000 consumidores para conocer sus preferencias a la hora de gastar el dinero que ganan cada mes con el sudor de su frente. Las tarjetas de débito sin contacto (que permiten comprar mediante tecnologías de identificación por radiofrecuencia) son relativamente nuevas en Suiza: se introdujeron en 2015. Hoy en día, el 71% de ellas utiliza este tipo de tecnología. El chip sin contacto en las tarjetas de crédito se introdujo en 2007, razón por la que está presente en el 95% de ellas. Los expertos del Swiss Payment Monitor confirmaron que la barrera de los 1 000 millones de francos suizos (1 000 millones de dólares) gastados vía tarjetas de débito sin contacto fue rebasado en Suiza en mayo del 2019, por primera vez en la historia. El uso del efectivo Pero el dinero en efectivo sigue siendo el rey absoluto entre los consumidores a la hora de pagar bienes o servicios que cuestan menos de 20 francos. Una realidad opuesta a la de países como Suecia, donde algunos expertos anticipan que desaparecerá el uso de efectivo hacia finales de la próxima década. Suiza, en cambio, mantiene un sólido lazo con el uso de las monedas físicas. “El uso de efectivo es una norma social. Los suizos piensan que se espera que ellos paguen en efectivo los objetos de un valor reducido”, confirma Sandro Graf, uno de los autores de la encuesta y miembro del Centro Suizo de Investigación de Pagos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich. Pese a esta relativa reticencia a pagar gastos menores con tarjeta, Graf señala que Suiza se posiciona en la mitad de la clasificación de Europa en materia de aceptación de formas de pago electrónico. Inquietudes de seguridad Otro problema relacionado con los pagos electrónicos es la seguridad. Algunas de las personas encuestadas dicen que utilizar la tecnología para sus compras o pagos los expone a fraudes o al mal uso de sus datos. “La gente sospecha espontáneamente de los métodos nuevos. Pero, en términos generales, su percepción mejora conforme van adquiriendo experiencia en el uso de dichos medios novedosos”, dice Graf. Y, en efecto, la mayoría de las personas que respondieron al Swiss Payment Monitor afirmaron que estarían dispuestos a considerar una mayor utilización de nuevos tipos de pagos móviles en el futuro cercano.