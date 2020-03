Coronavirus: la situazione in Svizzera

Coronavirus: las empresas prevén un futuro sombrío 27 de marzo de 2020 - 09:57 Las empresas suizas registran ventas en picada, tienen problemas de flujo de caja y enfrentan cuellos de botella en el suministro de materiales como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, una encuesta concluye que tres de cada cuatro compañías helvéticas se dicen satisfechas con el paquete de rescate estatal de 42 000 millones de francos suizos anunciado. Los 84 encuestados por la federación empresarial suiza economicsuisse consideran que las perspectivas comerciales son sombrías. Anticipan que la situación empeorará y que esta coyuntura negativa durará al menos seis meses hasta de que empiecen a producirse los primeros signos de mejoría. Por ejemplo, los fabricantes de textiles no pueden vender sus inventarios actuales y la industria automotriz europea, en declive, afecta a los proveedores suizos de piezas para autos. Todas las tiendas de productos y servicios no esenciales de las principales calles de Suiza han cerrado sus puertas por instrucción del Gobierno y hay cantones que han detenido grandes obras en construcción. El cantón del Tesino, uno de los más afectados porque hace fronteralimita con Italia, ha decidido ir más lejos ordenandoy ha ordenado que paren algunas líneas de producción. El Gobierno ha anunciado un paquete de financiación de emergencia de 42 000 millones de francos suizos, que incluye 20 000 millones de francos en préstamos bancarios a tasa muy baja. Algunos economistas consideran que podría ser insuficiente y que la factura total puede superar los 100 000 millones si las condiciones de la pandemia no mejoran antes de fin de año. Los empresarios encuestados por economiesuisse anticipan que las ventas caerán aproximadamente un tercio durante las próximas semanas. Varias compañías afirman que las empresas a las que entregan suministros están pagando puntualmente. Y un tercio de las firmas ya experimenta problemas de flujo de caja, con probabilidades de que pronto la mitad de las empresas se vean en esta situación. Las compañías también informan de cuellos de botella en las entregas, sobre todo en materia de saborizantes, vitaminas, materiales de embalaje o construcción, alcohol, glicerina, productos médicos e imanes. economiesuisse anticipa que hasta el 85% de las empresas exportadoras se verán afectadas por el problema de la escasez de suministros en los próximos dos meses. Dos tercios de los encuestados están buscando alternativas para reducir las jornadas laborales de sus equipos y casi un tercio analiza posibles despidos de personal. Pese a ello, el 75% de las empresas consultadas considera que el rescate financiero del Gobierno será suficiente para salir de la crisis. Son más que el 50% que se había manifestado satisfecho el 13 de marzo, cuando el Gobierno anunció un paquete inicial de apoyo de solo 10 000 millones de francos suizos.