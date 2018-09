Derechos de autor

Merma interés de laborar en Suiza 22 de agosto de 2018 - 12:11 Suiza perdió parte de su atractivo para la mano de obra extranjera, según una encuesta de una firma multinacional estadounidense de consultoría de gestión. La razón: las complicaciones para obtener un permiso de trabajo. En el ‘Decoding Global Talent 2018’, Suiza terminó en el octavo lugar, tres puestos debajo de 2014. Los autores de la investigación atribuyen la caída al menor interés de ciudadanos de Rusia, China, Estados Unidos, Alemania e Italia, merced a las crecientes dificultades para obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, los empleados del extranjero todavía consideran atractivos los niveles de vida de Suiza, según el informe del ‘Boston Consulting Group’, una firma de consultoría estadounidense de gestión multinacional con 90 oficinas en 50 países Mientras tanto, entre los encuestados en Suiza la proporción de interesados en encontrar un trabajo en el exterior cayó del 77% al 60% en los últimos cuatro años. “Ampliar horizontes” se mantiene como la principal motivación de los suizos para laborar al exterior de sus fronteras. Los encuestados citaron como mejores destinos a Estados Unidos, Canadá y Alemania. El informe se basa en entrevistas con más de 366 000 empleados y personas que buscan trabajo en 197 países.