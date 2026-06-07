Endrick: «estar en la selección es de las cosas extraordinarias de mi vida»

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Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Endrick, autor del gol de la victoria de Brasil contra Egipto (2-1) en el último amistoso antes del Mundial 2026, afirmó este sábado que estar en la selección es «de las cosas extraordinarias» de su vida.

El delantero celebró el gol, que le causó una «sensación maravillosa, una cosa inexplicale», recordando el período que estuvo lesionado el año pasado y que le llevó a perderse las primeras convocatorias de Carlo Ancelotti.

«Cuando estuve lesionado no pude venir a la selección. Aquí es donde quiero estar y mostrar mi fútbol», dijo Endrick a la televisión Ge tras el partido disputado en Cleveland, en Estados Unidos.

De cara al Mundial, Endrick dijo que los 26 jugadores van a trabajar y disputar el puesto para entrar en campo y opinó que quien entre en juego «va a hacer lo mejor». EFE

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