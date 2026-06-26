Enfermera: la logística de internación donde murió Maradona «no estaba clara»

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Una enfermera que atendió a Diego Maradona declaró este jueves que en la internación domiciliaria «no estaba clara la logística» en caso de emergencia, durante el juicio por la muerte del ídolo argentino tras una neurocirugía.

El exfutbolista murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, mientras se recuperaba de una cirugía realizada 22 días antes.

«Faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia, un número de teléfono para saber a quién llamar. Obviamente, yo llamaría al 911, pero no estaba clara la logística», dijo la enfermera Tamara Mansilla frente al tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Además, señaló que «no había ni equipo de control de signos vitales. Era una casa común y corriente. No había ni DEA (desfibrilador) ni caja de emergencia por un paro cardíaco».

Mansilla trabajó apenas un día durante la internación domiciliaria de Maradona, que duró 14 días.

La enfermera se suma a la decena de testigos que aseguran que la internación domiciliaria en esa casa de Tigre, cerca de San Isidro, distaba de ser ideal.

«No había ambulancia ni me dijeron que había alguna por las cercanías» de la casa, algo que según la familia de Maradona había sido prometido por el equipo médico.

El juicio pone en cuestionamiento tanto la pertinencia como las condiciones de esa internación.

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos se declaran inocentes y manejan defensas distintas.

El juicio por la muerte del exfutbolista llegó a su audiencia número 22, que coincide con la jornada en la que, un año antes, el primer proceso fue anulado tras revelarse que una de las juezas intervenía en un documental clandestino sobre el caso.

Los acusados -enfermeros, médicos y un psicólogo- arriesgan 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será procesada en un juicio separado.

mry/lm/vel