Enfrentamiento contra fuerzas de seguridad deja cinco civiles abatidos en norte de México

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Monterrey (México), 26 abr (EFE).- Un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales con civiles armados este domingo dejó un saldo de seis presuntos miembros del crimen organizado abatidos, así como el aseguramiento de armas largas, vehículos y rifles tipo Barret en Nuevo León, en el norte de México.

Autoridades locales establecieron que los hechos se registraron tras la activación del Operativo Muralla en los municipios de Parás, Agualeguas y General Treviño, en la zona norte del norteño estado de Nuevo León.

Labores de la División Inteligencia de la policía estatal Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional alertaron sobre la presencia de un grupo de civiles armados que pretendía ingresar a la zona metropolitana de Monterrey.

Para frenar el avance de los presuntos criminales hacia la principal zona metropolitana del norte de México, se activó el Operativo Muralla por parte de agentes de la División de Control Territorial y de la División Blindada de la policía estatal, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa.

Las acciones fueron ejecutadas en los tres municipios, donde se desató un enfrentamiento que dejó como saldo seis presuntos criminales abatidos y el aseguramiento de cinco vehículos, 18 armas largas, cuatro rifles calibre .50 del tipo Barret y equipo táctico diverso.

No se reportaron heridos por parte de las autoridades federales y de la policía de Nuevo León.

«Las autoridades estatales y federales mantienen activo el Operativo Muralla en la zona mientras las autoridades investigadoras realizan las respectivas tareas», informó la Mesa de Construcción de la Paz a través de un comunicado.

El 24 de abril se registró en el ayuntamiento de General Terá un enfrentamiento también derivado del Operativo Muralla que dejó cinco civiles armados fallecidos y el decomiso de armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, así como equipo táctico, entre otras cosas. EFE

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