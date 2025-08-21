Enfrentamientos con la policía en un festival de teatro de calle en Aurillac, en Francia

París, 21 ago (EFE).- El Festival Internacional de Teatro de Calle de Aurillac (sur de Francia) vivió enfrentamientos violentos entre unos 300 asistentes y las fuerzas del orden en la noche del miércoles al jueves, la primera de este certamen que celebra este año su trigésimo octava edición.

El prefecto del departamento (delegado del Gobierno) explicó en un comunicado que a causa de los altercados, que se prolongaron entre la medianoche y hasta las 3.00 de la madrugada, hubo policías que resultaron heridos (algunos medios hablan de ocho agentes).

El prefecto igualmente señaló que hubo daños en una decena de escaparates y mobiliario urbano.

Sobre el origen de los incidentes, afirmó que empezaron a partir de una detención que se llevó a cabo «en flagrante delito».

Los medios precisan que el arrestado era un joven sorprendido pintando un grafiti en una pared, y que varios asistentes salieron en su defensa, algunos vestidos con pasamontañas.

El prefecto describió al grupo como «individuos hostiles, algunos con capuchas, caretas y otros equipamientos que indicaban una voluntad premeditada de enfrentarse a las fuerzas del orden y de cometer degradaciones».

El dispositivo policial, reforzado con agentes de la Gendarmería, respondió con granadas de gas lacrimógeno a los proyectiles que les lanzaba el público.

El Festival Internacional de Teatro de Calle de Aurillac se conoce por ser un espacio de protesta, y en el pasado ya se habían producido enfrentamientos ocasionales con la policía y actos de violencia nocturna. En 2023 hubo ataques a los juzgados por el procesamiento de una mujer por hacer ‘topless’ en la calle.

Tras la condena «con la mayor firmeza» de los altercados de la noche por el prefecto, está previsto el despliegue de refuerzos de antidisturbios durante el resto del festival, que finaliza el sábado. EFE

