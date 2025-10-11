The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán concluyeron a medianoche, según los talibanes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kabul, 12 oct (EFE).- La operación de represalia de las Fuerzas Armadas afganas contra el territorio fronterizo de Pakistán «concluyó alrededor de la medianoche (19:30 GMT)», según informó el Ministerio de Defensa Nacional de facto de Afganistán.

«Si la parte paquistaní viola nuevamente la soberanía de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están preparadas para defender la Línea Durand del país y responderán de manera contundente», dijo el ministerio en un comunicado. EFE

lk-jgv/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR