Enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán concluyeron a medianoche, según los talibanes

1 minuto

Kabul, 12 oct (EFE).- La operación de represalia de las Fuerzas Armadas afganas contra el territorio fronterizo de Pakistán «concluyó alrededor de la medianoche (19:30 GMT)», según informó el Ministerio de Defensa Nacional de facto de Afganistán.

«Si la parte paquistaní viola nuevamente la soberanía de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están preparadas para defender la Línea Durand del país y responderán de manera contundente», dijo el ministerio en un comunicado. EFE

