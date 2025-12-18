Enfrentamientos y bengalas en el Parlamento de Albania durante la última sesión del año

Skopie, 18 dic (EFE).- El Parlamento de Albania fue escenario este jueves de enfrentamientos y del uso de bengalas y bombas de humo mientras diputados de la oposición intentaban bloquear la toma de posesión del nuevo Defensor del Pueblo y pedían explicaciones por un caso de corrupción que afecta al Gobierno socialista.

Las tensiones estallaron incluso antes de que comenzara formalmente la ultima sesión del año, cuando parlamentarios del opositor Partido Democrático (PD, conservador) ocuparon los asientos reservados a los ministros, bloqueando así el acceso a la tribuna.

La intervención de la Guardia Parlamentaria para despejar la zona acabó en empujones y forcejeos dentro del hemiciclo.

«No puede haber ningún Parlamento con quienes roban», gritó en la sala el líder del PD, Sali Berisha.

El presidente de la Cámara, Niko Peleshi, ordenó la expulsión de varios diputados de la oposición, una decisión que avivó aún más la tensión.

Pese a las llamadas a la calma, los legisladores opositores siguieron con su protesta encendiendo bengalas y bombas de humo, lo que obligó a numerosos diputados y empleados a salir del hemiciclo.

Las imágenes retransmitidas en directo por el canal oficial del Parlamento mostraron a diputados del PD gritando y forcejeando con los agentes de seguridad, mientras la mayoría del gobernante Partido Socialista (PS), liderado por el primer ministro Edi Rama, intentaba continuar la sesión en medio del desorden.

El detonante del enfrentamiento fue la toma de posesión de Endrit Shabani como nuevo Defensor del Pueblo, cargo para el que fue elegido a principios de mes gracias a la mayoría socialista.

Pese al caos imperante, Shabani logró jurar el cargo y apareció brevemente en el hemiciclo antes de abandonar el edificio entre una fuerte escolta policial, mientras continuaban los cánticos y protestas de la oposición.

El PD sostiene que el nombramiento careció del consenso y acusa al Gobierno de controlar las instituciones independientes, mientras que el Ejecutivo alega que el procedimiento se ajustó a las normas.

La oposición también reclamó acceder al expediente oficial del caso que implica a la viceprimera ministra Belinda Balluku, una estrecha colaboradora de Rama.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción solicitó formalmente al Parlamento autorización para detenerla, al sospechar su implicación en presuntas irregularidades relacionadas con grandes proyectos de obras públicas.EFE

