Enner Valencia: «Estamos en deuda con Ecuador, lucharemos hasta el final ante Alemania»

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, lamentó no haber logrado una victoria ante Curazao, con el que empató sin goles este sábado, dejándolos en deuda con sus compatriotas, pero aseveró que lucharán hasta el final del próximo partido contra Alemania para mantenerse en la disputa del Mundial.

«En los dos partidos jugamos con estadio lleno por nuestros compatriotas, les agradecemos por el apoyo que nos brindaron haciéndonos sentir todo su aliento. Estamos en deuda, pero les decimos que lucharemos hasta el final en procura de los tres puntos ante un difícil rival, Alemania», dijo Valencia al final del encuentro disputado en Kansas City, Estados Unidos.

El autor de 49 goles con la camiseta de Ecuador, seis de ellos en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, no ocultó su tristeza, pues «la verdad que duele mucho porque hemos jugado dos partidos, disputado seis puntos y hemos conseguido solo uno».

«Ante Curazao salimos desde el primer minuto a tratar de buscar ese resultado porque queríamos ganar, pero con rivales así, que hicieron un buen trabajo, hay que darle su mérito porque cuando no se puede abrir el marcador se vuelve mucho más complicado», apuntó.

El atacante del Pachuca, de México, insistió en que el equipo buscó anotar: «Lo intentamos por todos lados, pero no se nos dio, se nos complica todo, pero tenemos un partido más y lucharemos hasta el final», recalcó.

Ecuador, con un punto y menos uno de diferencia de goles, quedó en el tercer puesto del Grupo E, liderado por Alemania, con 6; Costa de Marfil tiene 3 y último, con un punto y menos 6 de diferencia de goles, Curazao.

La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, jugará el próximo jueves contra Alemania, mientras Curazao lo hará frente a Costa de Marfil. EFE

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