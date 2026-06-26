Enner Valencia: «Este grupo está hecho para hacer historia»

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East Rutherford, 25 jun (EFE).- El delantero de la selección ecuatoriana Enner Valencia aseguró este jueves que el equipo tiene que «seguir confiando» porque son un grupo «hecho para hacer historia» después de que Ecuador remontara 2-1 contra Alemania y se clasificara para dieciseisavos del Mundial como tercera del Grupo E por detrás de la Mannschaft y de Costa de Marfil.

«No hay recomponer tanto sino seguir confiando en el trabajo que nos trajo hasta aquí. Este es un grupo que está hecho para hacer historia y lo vamos a lograr», expresó Valencia en zona mixta después del triunfo de Ecuador ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

«Creíamos en todo lo que podía pasar en este Mundial. Con lo que pasó en el primer partido y en el segundo, era cosa de que se abriera el arco. Hoy se abrió gracias a Dios y hemos logrado un triunfo muy merecido», agregó el delantero ecuatoriano de 36 años.

Valencia dijo sentirse «muy feliz de ganar a un rival histórico como Alemania» y apuntó que el equipo finalmente «estuvo al nivel que mucha gente quería».

«Nunca perdimos nuestra confianza en todo el grupo porque sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas. Era una cuestión de suerte, porque habíamos tenido muchas situaciones en el primer partido y en el segundo. Hoy se nos dio y nos llena de confianza, de seguir creyendo en el trabajo y de saber que estamos para cosas importantes», comentó Valencia.

El delantero ecuatoriano recordó que «aún queda mucho» y agradeció el apoyo de la afición que «acompaña mucho», y les avisó que se «preparen para lo que viene» porque están hechos «para enfrentarse a cualquier equipo». EFE

jta/gbf

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