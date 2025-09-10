Enner Valencia llega a los 47 goles en su partido 100 con la selección de Ecuador



Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- Enner Valencia, el capitán y máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, celebró este martes ante Argentina sus 100 partidos con la camiseta de la Tri y lo hizo con un nuevo tanto, el número 47.

En los prolegómenos del encuentro, correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Valencia recibió un homenaje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por alcanzar el centenar de apariciones con la Tri, que a la vez supuso su último partido de eliminatorias.

Sus compañeros lo recibieron en la cancha con un pasillo de honor, por el que Valencia pasó acompañado de su esposa e hijos.

El atacante del Internacional brasileño, que en noviembre próximo cumplirá 35 años, alcanzó esa marca entre partidos amistosos, de Copa América, eliminatorias sudamericanas y dos ediciones de la Copa del Mundo, en las que firmó seis tantos.

Valencia lidera holgadamente la clasificación de mayores goleadores de la selección ecuatoriana, pues le siguen Agustín Delgado, con 31, y Eduardo Hurtado, con 26, ambos retirados hace tiempo.

El récord de Valencia permite que se lo pueda comparar con sus compatriotas Alberto Spencer, máximo goleador de la Copa Libertadores con 54 anotaciones, y Jaime Iván Kaviedes, que en 1998 anotó 43 goles en la Liga profesional ecuatoriana con el Emelec, récords imbatibles hasta el momento.

Valencia comenzó su carrera profesional como extremo derecho con la camiseta del Emelec, pero al ser convocado para la selección de Ecuador, el entonces entrenador de la Tri, el colombiano Reinaldo Rueda, lo ubicó como centrodelantero. EFE

