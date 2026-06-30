Enner Valencia y Gonzalo Plata comandan el ataque de Ecuador ante México

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México, 30 jun (EFE).- Enner Valencia y Gonzalo Plata encabezarán este martes la ofensiva con la que Ecuador se medirá a México en el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se realizará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Ecuador formará con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece. EFE

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