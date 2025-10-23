Ente electoral de Bolivia defiende resultado de la segunda vuelta al finalizar el cómputo

4 minutos

La Paz, 23 oct (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia defendió este jueves el resultado de la segunda vuelta presidencial que ganó el centrista Rodrigo Paz Pereira, al finalizar el cómputo oficial que coincidió con la información preliminar ofrecida por el organismo el mismo día de la votación.

El vocal electoral Gustavo Ávila ofreció una rueda de prensa para mostrar que «no existe diferencia entre el cómputo oficial y el Sirepre», el Sistema de Resultados Electorales Preliminares del TSE, y que ambos son confiables, algo que también mencionaron las misiones de observación electoral que acompañaron el proceso.

«Lo que estábamos esperando es esta culminación del cómputo para que ustedes puedan ver si los dos sistemas han tenido alguna diferencia (…) No la hay, los ciudadanos pueden juzgar y verificar que no se tiene ninguna diferencia», manifestó.

El cómputo oficial con el 100 % de las actas escrutadas mostró que Paz obtuvo un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

El domingo, el Sirepre reflejó el triunfo de Paz con el 54,61 %, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga.

El Sirepre ofrece información preliminar en base a fotografías de las actas e incluye solamente la votación en territorio boliviano, mientras que el cómputo oficial toma en cuenta también los datos de los 22 países donde se habilitó el voto en el exterior.

Desinformación en redes

Según Ávila, el equipo de monitoreo del organismo electoral detectó una campaña de «desinformación» sobre todo en las redes sociales, con publicaciones de «actas adulteradas» para generar desconfianza en torno al proceso, por lo que instó a los ciudadanos a ingresar al sistema de cómputo oficial para contrastar la información.

«El proceso electoral ha sido seguro, transparente, confiable, como no solo lo hemos dicho nosotros, lo han dicho las más de 17 misiones de observación electoral», insistió.

El vocal precisó que las organizaciones participantes en la segunda vuelta, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz y la alianza Libre de Quiroga, tuvieron delegados en las mesas de votación «y no se presentó ninguna observación ni en mesa, ni en los cómputos departamentales, ni en el cómputo Sirepre».

El martes, Libre pidió al TSE las actas y hojas de trabajo para hacer una auditoría propia de la votación ante denuncias que dijeron tener de una supuesta «inversión de votos» en perjuicio de su candidato, mientras que algunos sectores, incluidos varios seguidores de Quiroga, protestaron por un supuesto «fraude».

Ávila confirmó que el miércoles cinco técnicos de Libre estuvieron durante dos horas y media en las oficinas del TSE para verificar el sistema y las 35.253 actas, y «no presentaron ninguna observación a la revisión que se hizo».

«Por lo tanto, damos por concluido este procedimiento, abiertos a cualquier aclaración siempre, a que los ciudadanos puedan ingresar a nuestros sistemas, verificar la información, luchar contra la desinformación», agregó.

El TSE presentará los resultados oficiales de la segunda vuelta el próximo lunes y el miércoles se entregará las credenciales a las autoridades electas, con lo que culminará el proceso electoral.

Quiroga ya reconoció a Paz como «presidente electo» de Bolivia y le ofreció la «gobernabilidad» necesaria en el Parlamento para que tenga en las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados a gente de su confianza «para arrancar su Gobierno y enfrentar la crisis» económica que vive el país.

También el Gobierno de Luis Arce emitió un decreto que establece las líneas para la «transición» y la «transmisión de mando» al nuevo Ejecutivo boliviano. EFE

