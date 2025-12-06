The Swiss voice in the world since 1935
Ente electoral de Honduras prorroga el plazo para pedir la nulidad y el recuento de votos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este sábado que, ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados, acordó prorrogar el plazo para solicitar la «nulidad administrativa» y las «revisiones y recuentos especiales» de los votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Para las acciones de nulidad administrativa «se concede una prórroga de 2,5 días calendario», que vencerán «el día lunes 8 de diciembre del presente año a las 12:00 del mediodía» (18:00 GMT), indicó el CNE en un comunicado.

Agregó que para las «revisiones y recuentos especiales «se concede una prórroga de cinco días calendario para solicitar revisiones y recuentos, venciendo el día lunes 15 de diciembre a las doce de la media noche», (06:00 GMT). EFE

